হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, টাকা দিয়ে রফার চেষ্টা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে এক নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ৬ অক্টোবর বিকেলে জেলা শহরের বত্রিশ এলাকার সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ টাকা দিয়ে নবজাতকের পরিবারের সঙ্গে রফার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।
মৃত নবজাতক কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের মো. নাজমুল ও মোছা. তামান্না আক্তার দম্পতির সন্তান। নবজাতকের মৃত্যুতে ৬ অক্টোবর রাতে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় অভিযোগ করেন তামান্না আক্তারের ভাই মো. হিমেল। অভিযোগকারী মো. হিমেলের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সিংদই গ্রামে।
থানায় অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তামান্নাকে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক না পেয়ে তাঁকে কিশোরগঞ্জের বত্রিশ এলাকার সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে তখন চিকিৎসক না থাকলেও রোগীকে অন্য কোনো হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। রোগী দেখার নামে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একপর্যায়ে বেলা আড়াইটার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন চিকিৎসক ডেকে আনার পর তামান্নার অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর জন্ম হওয়া নবজাতকের শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকার পরও পরিবারের লোকজনকে না জানিয়ে শিশুটিকে হাসপাতালে রাখা হয়। সেখানে নবজাতকের সুচিকিৎসা হয়নি এবং নবজাতকের কাছে পরিবারের লোকজনদের যেতে না দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কালক্ষেপণ করতে থাকে। আস্তে আস্তে নবজাতকটি নিস্তেজ হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নবজাতককে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরে পড়ে। পরিবারের লোকজন বুঝতে পারেন, নবজাতক মারা গেছে। থানায় অভিযোগে বলা হয়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ চিকিৎসক, নার্সদের কর্তব্যে অবহেলা, গাফিলতি এবং ভুল চিকিৎসার জন্য নবজাতক মারা গেছে।
স্বাস্থ্য বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছে, সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হাসপাতালের ট্রেড লাইসেন্স ও সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত কার্যক্রমের অনুমোদনের মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। লাইসেন্স নবায়ন না করেই প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা কার্যক্রম চালাচ্ছে।
এদিকে গতকাল রাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হাসপাতালের অফিসকক্ষে টাকা দিয়ে নবজাতকের পরিবারের সঙ্গে রফার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।
নবজাতকের বাবা মো. নাজমুল বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে ক্ষমা চায়। হাসপাতালের গৌতম বাবু আমাদের একটা খাম দেয়। আমরা নিচে এসে তা আবার ফিরিয়ে দিই।’
কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অভিযোগটি তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সিভিল সার্জন অভিজিৎ শর্মা বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ বা অন্য কোনো মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের কাছে এলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।’
ঘটনার বিষয়ে সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হাসপাতালের ম্যানেজার শহীদ বলেন, দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে বিষয়টি শেষ হয়েছে। তবে মৃত্যু নিয়ে কোনো রফা হয়েছে কি না, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তিনি।
