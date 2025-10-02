গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীর পুরাতন মটমুড়া এলাকার একটি বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় নবজাতক কন্যাশিশুটির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে শিশুটি মারা যায়।
স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুরাতন মটমুড়ার একটি বাঁশবাগানে কান্নার শব্দ শুনে এলাকাবাসী অজ্ঞাত ওই কন্যাশিশুকে উদ্ধার করে। দ্রুত তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল গভীর রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়।
উদ্ধারকাজে সহায়তাকারী আনসার সদস্য ইমরান হোসেন বলেন, ‘মঙ্গলবার যখন শিশুটি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়, তখন এলাকাবাসীর সহায়তায় আমি নিজের কোলে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এত সুন্দর একটা ফুটফুটে বাচ্চা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, এটা ভাবতেই ভেতরটা কেঁদে উঠছে।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মটমুড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। শিশুটির জানাজা কোথায় হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। যেহেতু বাচ্চাটি ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পাওয়া গেছে, তাই প্রশাসনকে অনুরোধ করব যেন তাকে সেখানেই জানাজা শেষে দাফন করা হয়।’
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেন জানান, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় জানাজা ও দাফন করা যায়, সে ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উদ্ধার হলেও শিশুটির পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
