Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ০৭
আনসার সদস্যের কোলে অজ্ঞাতপরিচয় নবজাতকটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আনসার সদস্যের কোলে অজ্ঞাতপরিচয় নবজাতকটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীর পুরাতন মটমুড়া এলাকার একটি বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় নবজাতক কন্যাশিশুটির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে শিশুটি মারা যায়।

স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুরাতন মটমুড়ার একটি বাঁশবাগানে কান্নার শব্দ শুনে এলাকাবাসী অজ্ঞাত ওই কন্যাশিশুকে উদ্ধার করে। দ্রুত তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল গভীর রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়।

উদ্ধারকাজে সহায়তাকারী আনসার সদস্য ইমরান হোসেন বলেন, ‘মঙ্গলবার যখন শিশুটি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়, তখন এলাকাবাসীর সহায়তায় আমি নিজের কোলে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এত সুন্দর একটা ফুটফুটে বাচ্চা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, এটা ভাবতেই ভেতরটা কেঁদে উঠছে।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মটমুড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। শিশুটির জানাজা কোথায় হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। যেহেতু বাচ্চাটি ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পাওয়া গেছে, তাই প্রশাসনকে অনুরোধ করব যেন তাকে সেখানেই জানাজা শেষে দাফন করা হয়।’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেন জানান, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় জানাজা ও দাফন করা যায়, সে ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উদ্ধার হলেও শিশুটির পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

বিষয়:

মেহেরপুরউদ্ধারনবজাতকগাংনীখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র বাধ্যতামূলক

সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র বাধ্যতামূলক

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো

দুই বছরের কন্যাশিশুকে ‘জীবন্ত দেবী’ হিসেবে বেছে নিল নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধরা

দুই বছরের কন্যাশিশুকে ‘জীবন্ত দেবী’ হিসেবে বেছে নিল নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধরা

সম্পর্কিত

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: বাউফলে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: বাউফলে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

জনবলসংকটে ধুঁকছে গাংনী প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল, ব্যাহত চিকিৎসাসেবা

জনবলসংকটে ধুঁকছে গাংনী প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল, ব্যাহত চিকিৎসাসেবা

মুন্সিগঞ্জে ধলেশ্বরী-১ ও ২ সেতু বেহাল, দুর্ঘটনার শঙ্কা

মুন্সিগঞ্জে ধলেশ্বরী-১ ও ২ সেতু বেহাল, দুর্ঘটনার শঙ্কা