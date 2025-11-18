নবান্নে জমে উঠেছে কালাইয়ের মাছের মেলা

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
সকাল সাড়ে ৬টা। কুয়াশা তখনো পুরো কাটেনি। হালকা শীত আর কুয়াশার ভেতর লাল সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে নতুন ধানের মাঠে। জয়পুরহাট-বগুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে নৈশকোচ ও মালবাহী ট্রাক চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। পিচঢালা পথ ধরে একটু এগোতেই শোনা গেল মানুষের শোরগোল। সেখানে নবান্ন উপলক্ষে বসেছে মাছের মেলা।
নবান্ন উপলক্ষে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার পাঁচশিরা বাজারে এক দিনের মাছের মেলা বসেছে। মেলার অদূরে মহাসড়কের দুই পাশে সারি সারি ভটভটি ও বিভিন্ন পরিবহনে পলিথিনে জিইয়ে রাখা হয়েছে মাছ। বাজারে ঢুকতেই চোখে পড়ে রঙিন কাগজ আর বেলুনে সাজানো প্রায় ৩০টি স্টল। এসব স্টলে সারি সারি সাজানো রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, ব্রিগেড, গ্রাস কার্প, মিনার কার্প, পাঙ্গাশসহ নানা জাতের ছোট-বড় মাছ। বড় সাইজের মাছ সামনের সারিতে রাখা। বড় বড় মাছ উঁচিয়ে হাঁকডাক দিয়ে বিক্রেতারা ডাকছেন ক্রেতাদের। ক্রেতাদের কেউ জামাতাকে খাওয়ানোর জন্য বড় মাছ খুঁজছেন, কেউবা নতুন চালের পিঠা-পায়েসের আয়োজনে আসা অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য মাঝারি আকারের মাছ বেছে নিচ্ছেন।
কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামিমা আক্তার জাহান বলেন, ‘কালাইয়ে নবান্ন উপলক্ষে প্রতিবছর মাছের মেলা বসে পাঁচশিরা বাজারে। এই মেলায় রকমারি প্রজাতির বড় বড় মাছের আমদানি হয়। এটি এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মেলাটি রীতিমতো এলাকার ঐতিহ্য বহন করছে। এই মেলার মাধ্যমে পারিবারিক আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্কের মেলবন্ধন তৈরি হচ্ছে, ঘটছে সম্পর্কের সমৃদ্ধি। বড় বড় মাছের আমদানি প্রমাণ করে আমরা মাছ চাষে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করেছি। মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণের অগ্রগতি লক্ষণীয়, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। মেলাটি ২৫ বছর পার করছে। আমরা চাই, এটি ভবিষ্যতে শতবর্ষ উদ্যাপন করুক।’
মেলার আয়োজক ও ইজারাদার কমিটির পক্ষে আব্দুল আলীম সরকার বলেন, ২০০০ সাল থেকে এই মেলা শুরু। প্রতিবছর জমজমাট হয়। শ্বশুর-জামাই, আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় এটি। মা-বাবা সন্তানদের বড় মাছ দেখাতে নিয়ে আসেন। এবার দেড় থেকে দুই লাখ টাকার মাছ বেচাকেনা হতে পারে।
পাঁচশিরা বাজারের মাছ বিক্রেতা রেজোয়ান হোসেন প্রামাণিক বলেন, ‘এবার প্রায় সাত শ মণ মাছ আমদানি করা হয়েছে। বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, গাইবান্ধা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে মাছ এনেছি। ২০ থেকে ২২ কেজি ওজনের ব্লাডকার্প, সিলভারকার্প, ব্রিগেড, কাতলা—সবই আছে। মাছ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৩০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকায়। আমরা আজ ১৬ কেজি ওজনের একটি ব্রিগেড মাছ এক হাজার টাকা কেজি দরে ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। মেলায় ব্যাপক সাড়া পেয়েছি ক্রেতামহল থেকে। আশানুরূপ লাভ হয়েছে। আমরাও খুশি এমন একটি আয়োজনে শরিক হতে পেরে।’
সমশিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এনামুল হক বলেন, এই মেলা শুধু কেনাবেচা নয়। এটি পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত করার এক সাংস্কৃতিক আয়োজন। জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থেকে দুই সন্তানকে নিয়ে মাছ কিনতে এসেছেন নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘মাছ তো কিনবই, তবে বাচ্চাদের বড় মাছ দেখাতে এনেছি। যেন ভবিষ্যতে এই মেলার গল্প বলতে পারে।’
উল্লেখ্য, ভোর থেকে শুরু হওয়া এ মাছের মেলাটি সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে।
জয়পুরহাট প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীকে আরও পাঁচ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে ফতুল্লা থানায় চারটি হত্যা মামলা এবং সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার একটি মামলা রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেলিনা খাতুনের আদালতে সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে একটি এবং অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফতুল্লা মাইমুনা আকতার মনির আদালতে ফতুল্লার চারটি হত্যা মামলার শুনানি হয়।
আদালতে আইভীর অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানির পর তাঁর আইনজীবী আওলাদ হোসেন বলেন, ‘যে পাঁচ মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হচ্ছে, সেসব মামলার এজাহারে আইভীর নাম নেই। তাঁর জামিন বিলম্ব করার জন্য নতুন করে মামলাগুলো সাজানো হয়েছে। আমরা এই শ্যোন অ্যারেস্টের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব।’
এর আগে গত ৯ মে সেলিনা হায়াৎ আইভীকে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া পাঁচটি মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হলেও পরে জামিন স্থগিত করা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, তাঁর স্ত্রী নীলুফার জাফর উল্যাহ, দুই ছেলে কাজী ওমর ফারুক ও কাজী রায়হান জাফর এবং মেয়ে আনুস্কা মেহরীন জাফরের আয়কর নথি বিবরণীর কপি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) সরবরাহের জন্য কর বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
সিআইডির আবেদনের ওপর আজ শুনানি শেষে ঢাকার কর অঞ্চল-৮-কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে কাজী জাফর উল্যাহ এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের আয়কর নথি বিবরণীর কপি সরবরাহ চেয়ে আবেদন করেন সিআইডি পুলিশের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের এসআই দীপ্তা রায়।
আবেদনে বলা হয়, কাজী জাফর উল্লাহ এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘটন করে বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া জাফর উল্লাহ এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া আইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
অনুসন্ধানের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযুক্তের ২০০৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র একান্ত আবশ্যক।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশানের বাসা থেকে জাফর উল্যাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পল্টন থানায় করা এক মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
ধুনট (বগুড়া) সংবাদদাতা
বগুড়ার ধুনট উপজেলা যুবলীগের ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক বেলাল হোসেনকে (৪৫) জেলহাজতে নেওয়া হয়েছে। বগুড়া-৫ (ধুনট-শেরপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের গাড়িবহরে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় বেলাল হোসেনকে তাঁর গোসাইবাড়ী বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলাল গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব গুয়াডহরী গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে নির্বাচনে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ। ওই নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের পর গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ ১১ ডিসেম্বর দুপুরে গণসংযোগ ও প্রচারণা চালাতে শতাধিক মোটরসাইকেল ও চারটি গাড়ি নিয়ে ধুনট উপজেলা শহরে হোটেল আল আরাফাতের সামনে আসেন। এ সময় খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হাবিবর রহমানের কর্মী-সমর্থকেরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিএনপির প্রার্থী জি এম সিরাজের গাড়ির বহরে হামলা চালিয়ে তাঁর দুটি জিপ ও দুটি মাইক্রোবাসসহ ১০টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। পরে হামলাকারীরা মোটরসাইকেলগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় জি এম সিরাজসহ ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। এই ঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম শাহিন বাদী হয়ে গত বছরের ৮ অক্টোবর ককটেল বিস্ফোরণ, হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় বগুড়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবর রহমান ও তাঁর ছেলে আসিফ ইকবাল সনিসহ আওয়ামী লীগের ৪৬ নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়। এই মামলায় বেলাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, ককটেল বিস্ফোরণ ও হামলার ঘটনার তদন্তে আটক বেলাল হোসেনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই কারণে তাঁকে ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় পৃথক দুটি স্থানে অন্তঃসত্ত্বা এক নারী ও এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে পৌর শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকা ও নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলী গ্রাম থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ বাজার এলাকার একটি ঘর থেকে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মুক্তা মীমের (২০) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, রাত ১১টার দিকে স্বামী শাকিল নাঈমের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছিলেন মীম। পরে ডাকাডাকিতে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে আজ ভোরে উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলীতে আব্দুল হামিদ (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। স্বজনেরা জানান, রাতে খাবার খেয়ে ঘুমাতে যান হামিদ। আজ ভোরে ঘরে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।
নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, দুটি ঘটনায় প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা হবে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
