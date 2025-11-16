Ajker Patrika

যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি 
যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোরের শার্শায় মাদক মামলার আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আবুল হোসেন নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। আহত কনস্টেবলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। গতকাল শনিবার রাতে শার্শা ইউনিয়নের বুরুজবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রুবেল নামের মাদক মামলার আসামিকে ধরতে শার্শা থানা-পুলিশের একটি দল গভীর রাতে বুরুজবাগান এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আসামি কনস্টেবল আবুল হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম জানান, রুবেলের নামে পাঁচটি মাদক মামলা রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে। আহত পুলিশ সদস্য বর্তমানে সুস্থ আছেন।

