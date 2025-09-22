Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ

গাজীপুর ও টঙ্গী প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৩
গাজীপুরের টঙ্গীতে আজ সোমবার বিকেলে কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীতে আজ সোমবার বিকেলে কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিক পদার্থের (কেমিক্যাল) গুদাম আগুন লেগে পুড়ে গেছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর সাহারা মার্কেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি, উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি, কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটিসহ মোট সাতটি ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নেভানোর কাজ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনজন কর্মী, একজন কর্মকর্তাসহ পাঁচজন আহত হন।

আহত ব্যক্তিরা হলেন ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক জান্নাতুল নাইম, ফায়ার ফাইটার মো. শামীম, মো. নুরুল হুদা ও মো. জয় হাসান। এ ছাড়া ঘটনাস্থলের পাশের দোকানের মালিক বাবু (২০) আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে আহত কারখানার কর্মকর্তার পরিচয় জানা যায়নি।

গাজীপুরের টঙ্গীতে আজ সোমবার বিকেলে কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীতে আজ সোমবার বিকেলে কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানা গেছে, আজ বিকেলে টঙ্গীর সাহারা মার্কেট এলাকার ফেমাস কেমিক্যাল নামের একটি গুদামে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান আশপাশের লোকজন। পরে স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। প্রথমে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলে সেখান থেকে তিনটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা দেখে উত্তরা ও কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের আরও চারটি ইউনিটের কর্মীরা আসেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গী বিসিক শিল্প নগরীর সাহারা মার্কেট এলাকায় গুদামটিতে প্রথমে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। এ সময় ভেতরে থাকা লোকজন দৌড়ে বের হয়ে আসেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে ধোঁয়া বের হওয়ার কারণ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এ সময় হঠাৎ গুদামটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর ওই কারখানার এক কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিসের চারজন আপৎকালীন কর্মী, একজন কর্মকর্তাসহ পাঁচজন দগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকার একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গুদামটিতে কেমিক্যাল মজুত করা হতো। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। এ সময় আমাদের এক কর্মকর্তা ও তিন কর্মী আহত হয়েছেন। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।’

ফায়ার সার্ভিসের (ঢাকা জোন-৩) উপসহকারী পরিচালক আব্দুল মান্নান জানান, আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচজন কর্মী আহত হয়েছেন। বর্তমানে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

গাজীপুরদগ্ধআগুনটঙ্গীঢাকাআহতজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ

হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ

জামাতার বিরুদ্ধে মামলা করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শাশুড়ির

জামাতার বিরুদ্ধে মামলা করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শাশুড়ির

কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের বৈঠক পণ্ড করল পুলিশ

কিশোরগঞ্জে হেযবুত তাওহীদের বৈঠক পণ্ড করল পুলিশ