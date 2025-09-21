Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

হিলি স্থলবন্দরে কাঁচা মরিচের দাম কেজিতে ৪০ টাকা কমেছে

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
হিলি স্থলবন্দরে কাঁচা মরিচের আমদানি বেড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
হিলি স্থলবন্দরে কাঁচা মরিচের আমদানি বেড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টিতে দেশের বাজারে চাহিদা বাড়ায় হিলি স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচা মরিচের আমদানি বেড়েছে। ফলে কেজিতে ৪০ টাকা কমেছে দাম। এতে বন্দরের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে।

আজ রোববার হিলি স্থলবন্দর ঘুরে দেখা যায়, বন্দর অভ্যন্তরে চলছে কাঁচা মরিচের বেচাকেনা। গতকাল শনিবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ মানভেদে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হলেও আজ তা বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১৩০ টাকা দরে।

হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, চলতি মাসের গেল ২০ দিন এবং এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভারতীয় ২২৪টি ট্রাকে ১ হাজার ৬৬৫ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। প্রতি টন কাঁচা মরিচ শুল্কায়ন হচ্ছে ৫০০ ডলারে। প্রতি কেজিতে শুল্ক গুনতে হচ্ছে ৩৬ টাকা ৪০ পয়সা।

আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৩৮টি ট্রাকে ২৮৭ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। চলতি মাসে কাঁচা মরিচ থেকে সরকার ৬১ কোটি ২৫ লাখ টাকার মতো রাজস্ব আহরণ করেছে।

কাঁচা মরিচ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন বলেন, গতকাল ভারতে সার্ভার সমস্যার কারণে তেমন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়নি। যার কারণে চাহিদার তুলনায় আমদানি কম থাকায় ১৬০ টাকা কেজি দরে কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে। কিন্তু আজকে আমদানি বেশি, দামও কমেছে কেজিতে ৪০ টাকা।

সাব্বির হোসেন আরও বলেন, ‘টানা বৃষ্টির কারণে দেশে কাঁচা মরিচের উৎপাদন কম, যার কারণে চাহিদা রয়েছে। সে জন্য আমরা ভারত থেকে কাঁচা মরিচ আমদানি করছি।’

এ বিষয়ে হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হিলি স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচা মরিচের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে। কাঁচা মরিচ যেহেতু পচনশীল পণ্য, তাই ব্যবসায়ীরা যাতে পণ্যটি দ্রুত বাজারে সরবরাহ করতে পারেন, সে জন্য আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছি। এতে দেশের বাজারে সরবরাহ ঠিক থাকলে দাম স্বাভাবিক থাকবে।’

বিষয়:

দিনাজপুরস্থলবন্দরমরিচরংপুরহিলি বন্দরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

‘ছাত্রদল করায় আমাকে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়’

‘ছাত্রদল করায় আমাকে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়’

রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর