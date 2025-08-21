ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও সড়ক অবরোধ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। এতে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এদিকে সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও সড়ক অবরোধের কারণে নিউমার্কেট-সায়েন্সল্যাব ও আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিউমার্কেট এলাকায় দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এতে অন্তত দুজন শিক্ষার্থী আহত হন। পরে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়লে অন্য শিক্ষার্থীরাও চলে আসেন।
সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি, আহত দুজন তাঁদের কলেজের শিক্ষার্থী। তাঁরা অভিযোগ করেন, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমে হামলা চালিয়েছেন। জবাবে তাঁরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছেন। সকালে এক দফা অবরোধের পর দুপুরে আবার সায়েন্সল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, মিরপুর রোডে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকল্প সড়কেও ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা।
এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিউমার্কেট ও সায়েন্সল্যাবের আশপাশ এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি।
নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ‘দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষে জড়িয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংঘর্ষ ও সড়ক অবরোধের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ইটপাটকেল হাতে সড়কে অবস্থান করছে, পুলিশ টহল দিচ্ছে এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে আছে।
