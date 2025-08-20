মির্জা ফখরুলের আসনসহ ৩০০ আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের ৩০০ আসনেই জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম।
আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে জেলা জামায়াত আয়োজিত ওয়ার্ড সভাপতি-সেক্রেটারি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি করেন।
মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘মির্জা ফখরুলের আসন ঠাকুরগাঁও-১-সহ জেলার তিনটি আসনে জামায়াত বিজয়ী হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশজুড়ে ৩০০ আসনে আমরা জয়ী হব।’
আবদুল হালিম আরও বলেন, দেশের জনগণ এখন জামায়াতের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের মহব্বত ও আস্থা অর্জন করেছে দলটি। এ সময় তিনি জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, ‘এ সনদকে আইনে রূপ দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে, তা না হলে কেন আমরা এক বছর পার করলাম?’
আওয়ামী লীগের ভূমিকার সমালোচনা করে জামায়াতের এ নেতা বলেন, জামায়াতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে ছাত্র-জনতার স্লোগানে সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, গত ৫৩ বছরের হিসাবনিকাশ জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
নারীদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলে আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।
সম্মেলনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মাওলানা আব্দুল হাকিম, ঢাকা দক্ষিণের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি দেলোওয়ার হোসেন, জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কফিল উদ্দিন প্রমুখ।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের ৩০০ আসনেই জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম।
আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে জেলা জামায়াত আয়োজিত ওয়ার্ড সভাপতি-সেক্রেটারি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি করেন।
মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘মির্জা ফখরুলের আসন ঠাকুরগাঁও-১-সহ জেলার তিনটি আসনে জামায়াত বিজয়ী হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশজুড়ে ৩০০ আসনে আমরা জয়ী হব।’
আবদুল হালিম আরও বলেন, দেশের জনগণ এখন জামায়াতের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের মহব্বত ও আস্থা অর্জন করেছে দলটি। এ সময় তিনি জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, ‘এ সনদকে আইনে রূপ দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে, তা না হলে কেন আমরা এক বছর পার করলাম?’
আওয়ামী লীগের ভূমিকার সমালোচনা করে জামায়াতের এ নেতা বলেন, জামায়াতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে ছাত্র-জনতার স্লোগানে সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, গত ৫৩ বছরের হিসাবনিকাশ জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
নারীদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলে আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।
সম্মেলনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মাওলানা আব্দুল হাকিম, ঢাকা দক্ষিণের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি দেলোওয়ার হোসেন, জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কফিল উদ্দিন প্রমুখ।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রবিরোধী ও স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি আখ্যা দিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের এমপিরা হাত তোলা এমপি। তারা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়, কিন্তু পার্লামেন্টে গিয়ে দলের বাইরে কোনো ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নাই।৩ ঘণ্টা আগে
আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি। আজ বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।৩ ঘণ্টা আগে
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অসুস্থবোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টায় তাঁকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।১০ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রপতির ঘোষণার (প্রেসিডেন্সিয়াল প্রক্লেমেশন) মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে। বিকল্প হিসেবে গণভোটের মাধ্যমেও সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়া যেতে পারে, এমনটা মনে করে দলটি। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয়...২০ ঘণ্টা আগে