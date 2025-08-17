Ajker Patrika
মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে তেলের ট্যাংকে আগুন লেগেছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তেলবাহী ট্যাংকারে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালেদ জানান, আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলের উদ্দেশে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট পাঠানো হয়। যানজটের কারণে পথে আটকা পড়ে তারা।

তেলবাহী লরিতে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছয়টি ইউনিট দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে রাত ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ফিলিং স্টেশনটিতে অকটেন ছিল। সেখানে ট্যাংকার থেকে অকটেন লোড-আনলোড করতে ছিল। এ সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

