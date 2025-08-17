মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে তেলের ট্যাংকে আগুন লেগেছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালেদ জানান, আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলের উদ্দেশে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট পাঠানো হয়। যানজটের কারণে পথে আটকা পড়ে তারা।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছয়টি ইউনিট দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে রাত ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ফিলিং স্টেশনটিতে অকটেন ছিল। সেখানে ট্যাংকার থেকে অকটেন লোড-আনলোড করতে ছিল। এ সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালেদ জানান, আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলের উদ্দেশে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট পাঠানো হয়। যানজটের কারণে পথে আটকা পড়ে তারা।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছয়টি ইউনিট দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে রাত ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ফিলিং স্টেশনটিতে অকটেন ছিল। সেখানে ট্যাংকার থেকে অকটেন লোড-আনলোড করতে ছিল। এ সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।১৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামে একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদ১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোন্তাসেরুল আলম ওরফে অনিন্দ্যকে (৩৩) আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্যামেরার সামনে বলেন, মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন। পাশাপাশি তিনি হারুন ইজহার, ওসমান হাদি ও পিনাকী ভট্টাচার্যের কথা শোনার আহ্বান জানান।২৮ মিনিট আগে