মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন লেগেছে। ছবি: সংগৃহীত
মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন লেগেছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় মীর হোসেন (৫৫) নামে একজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

আজ রোববার রাত রাত পৌনে ৯টার মীর হোসেনকে ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, তাঁর শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। সঙ্গে শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে তেলের ট্যাংকে আগুন লেগেছিলমহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে তেলের ট্যাংকে আগুন লেগেছিল

ইউরেকা পেট্রল পাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে প্রায় ২০ বছর যাবৎ সেখানে কাজ করছেন।

প্রসঙ্গত, রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা একটি তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

