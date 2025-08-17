মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় মীর হোসেন (৫৫) নামে একজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।
আজ রোববার রাত রাত পৌনে ৯টার মীর হোসেনকে ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, তাঁর শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। সঙ্গে শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ইউরেকা পেট্রল পাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে প্রায় ২০ বছর যাবৎ সেখানে কাজ করছেন।
প্রসঙ্গত, রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা একটি তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামে একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদ১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোন্তাসেরুল আলম ওরফে অনিন্দ্যকে (৩৩) আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্যামেরার সামনে বলেন, মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন। পাশাপাশি তিনি হারুন ইজহার, ওসমান হাদি ও পিনাকী ভট্টাচার্যের কথা শোনার আহ্বান জানান।২৮ মিনিট আগে
সাপ্তাহিক ব্লিটজ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের একটি আদালতে মানহানির মামলা হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার আদালতে মামলাটি করেন আলহাজ শামসুল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মুহাম্মদ নাছির৪৪ মিনিট আগে