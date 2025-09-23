Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ১০
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালী আমতলীতে একটি পেট্রল পাম্পে বিস্ফোরণে অন্তত ৭ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে মহাখালী আমতলি গুলশান পেট্রল পাম্পে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন—গুলশান ক্লিন অ্যান্ড কেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী স্বপন মোল্লা (২৪), কবির (১৮), রুবেল (২৮) ও খাইরুল (২৮)।

অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মাসুদুর রহমান (৪৪), কর্মচারী আলমগীর হোসেন (৪০) ও সজিব (৩১)।

দগ্ধ স্বপন মোল্লা জানান, আমতলী ওই পেট্রল পাম্পের ট্যাংকি পরিষ্কার করার জন্য তাদেরকে সেখানে নেওয়া হয়েছিল। ট্যাংকির তেল সব বের করা হয়। এরপর ভেতরে নেমে পরিষ্কার করার আগে বৈদ্যুতিক ফ্যান দিয়ে ভেতরের গ্যাস বের করছিলেন। একপর্যায়ে যখন বৈদ্যুতিক ফ্যান বন্ধ করতে যান তখনই ভেতরে একটি বিস্ফোরণ হয়। এতে আশপাশে থাকা ওই ৭ জনের শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঝলসে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। তবে আগুন তখনই নিভে গেছে বলে জানান তাঁরা।

বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকেরা জানান, ৭ জনকে জরুরি বিভাগের অবজারভেশন রাখা হয়েছে। তাদের শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে। তবে কার কত শতাংশ পুড়েছে তা কিছুক্ষণ পর বলা যাবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাদগ্ধরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামহাখালীবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার