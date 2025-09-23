মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মহাখালী আমতলীতে একটি পেট্রল পাম্পে বিস্ফোরণে অন্তত ৭ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে মহাখালী আমতলি গুলশান পেট্রল পাম্পে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন—গুলশান ক্লিন অ্যান্ড কেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী স্বপন মোল্লা (২৪), কবির (১৮), রুবেল (২৮) ও খাইরুল (২৮)।
অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মাসুদুর রহমান (৪৪), কর্মচারী আলমগীর হোসেন (৪০) ও সজিব (৩১)।
দগ্ধ স্বপন মোল্লা জানান, আমতলী ওই পেট্রল পাম্পের ট্যাংকি পরিষ্কার করার জন্য তাদেরকে সেখানে নেওয়া হয়েছিল। ট্যাংকির তেল সব বের করা হয়। এরপর ভেতরে নেমে পরিষ্কার করার আগে বৈদ্যুতিক ফ্যান দিয়ে ভেতরের গ্যাস বের করছিলেন। একপর্যায়ে যখন বৈদ্যুতিক ফ্যান বন্ধ করতে যান তখনই ভেতরে একটি বিস্ফোরণ হয়। এতে আশপাশে থাকা ওই ৭ জনের শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঝলসে যায়।
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। তবে আগুন তখনই নিভে গেছে বলে জানান তাঁরা।
বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকেরা জানান, ৭ জনকে জরুরি বিভাগের অবজারভেশন রাখা হয়েছে। তাদের শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে। তবে কার কত শতাংশ পুড়েছে তা কিছুক্ষণ পর বলা যাবে।
