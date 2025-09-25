Ajker Patrika
দাউদকান্দিতে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার দাউদকান্দি পৌরসভায় চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে দাউদকান্দির দৌলতদি স্লুইসগেটসংলগ্ন জঙ্গল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ফাইম (১৩) সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার শরীফপুর গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে।

নিহত ফাইমের বাবা মজিবুর রহমান বর্তমানে দাউদকান্দি পৌর সদরের দোনারচর গ্রামে ভাড়া থাকেন। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে ফাইম গতকাল বুধবার অটোরিকশা নিয়ে বের হয়। সারা দিন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে জানতে পারি, দাউদকান্দির দৌলতদি স্লুইসগেটসংলগ্ন জঙ্গলে তার লাশ পড়ে আছে। পরে সেখানে গিয়ে দেখি, ছেলের গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।’

খবর পেয়ে দাউদকান্দি মডেল থানার উপপরিদর্শক মোতাব্বির হোসেন লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। এ বিষয়ে দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী বলেন, এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। খুনের বিষয়ে তদন্ত চলছে।

কুমিল্লাঅটোরিকশাচট্টগ্রাম বিভাগদাউদকান্দিদুর্বৃত্তরাজেলার খবরখুনছিনতাই
