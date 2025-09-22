Ajker Patrika
টেকনাফে পাহাড় থেকে ৩ মানব পাচারকারী আটক, ৮৪ জন উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
কক্সবাজারের টেকনাফে আজ সোমবার দুপুরে বিজিবি ও র‍্যাবের যৌথ সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারের টেকনাফে আজ সোমবার দুপুরে বিজিবি ও র‍্যাবের যৌথ সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে পাহাড়ি এলাকা থেকে অস্ত্র, গুলিসহ মানব পাচারকারী চক্রের তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এ সময় পাচারের জন্য জড়ো করে রাখা ৮৪ জনকে উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার দুপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে। টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) সদর দপ্তরে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

এ সময় ২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান ও র‍্যাব-১৫-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের কচ্ছপিয়া এলাকার আব্দুল্লাহ (২১), রাজরছড়ার সাইফুল ইসলাম (২০) ও একই এলাকার মো. ইব্রাহিম (২০)।

এর আগে বাহারছড়া কচ্ছপিয়ার গহিন পাহাড়ে একটি চক্র মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের আটকে রেখেছে—এমন তথ্য পেয়ে গতকাল রোববার ভোর থেকে যৌথ অভিযান চালায় বিজিবি ও র‍্যাব।

কক্সবাজারের টেকনাফের বিভিন্ন পাহাড় থেকে উদ্ধার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারের টেকনাফের বিভিন্ন পাহাড় থেকে উদ্ধার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভিযানের শুরুতে এক পাচারকারীকে আটক ও চার ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহৎ যৌথ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় পাচারকারীরা যৌথ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এবং কিছু ভুক্তভোগীকে পাহাড় থেকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে না ফেলে কৌশলে পাহাড় ঘিরে ফেলে অস্ত্রসহ পাচারকারীদের আটক করতে সক্ষম হয়।

অভিযান থেকে একটি ওয়ান শুটারগান, একটি একনলা বন্দুক, একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি রামদা, একটি চাকু ও তিনটি গুলি জব্দ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন পাহাড় থেকে পাচারের জন্য জড়ো করা ৮৪ জনকে উদ্ধার করা হয়। আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করে টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

