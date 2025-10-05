সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহতের ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে সন্ত্রাসীরা। হামলায় গুরুতর আহত ওই সাংবাদিকেরা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় গুরুতর আহতরা হলেন একুশে টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরোর প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি হোসাইন জিয়াদ এবং ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ।
হাসপাতালে আহত মো. পারভেজ জানান, জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ ৫০ থেকে ৬০ জন তাঁদের ওপর হামলা করে। তিনি বলেন, ‘তারা অস্ত্র ও গাছের টুকরো দিয়ে আমাদের আঘাত করে। আমরা কোনো রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। এ সময় তারা মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। এমনকি আমাদের বহনকারী সিএনজি অটোরিকশাটিও দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে।’
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দীন তালুকদার জানান, আহত দুই সাংবাদিককে সলিমপুর থেকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মাথায় আঘাত পাওয়ায় সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদকে ২৮ নম্বর নিউরো সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোররাতে আলিনগর এলাকায় ইয়াছিন এবং রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোকন বাহিনীর এক সদস্য নিহত হন, তবে তাঁর পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহতের ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে সন্ত্রাসীরা। হামলায় গুরুতর আহত ওই সাংবাদিকেরা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় গুরুতর আহতরা হলেন একুশে টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরোর প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি হোসাইন জিয়াদ এবং ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ।
হাসপাতালে আহত মো. পারভেজ জানান, জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ ৫০ থেকে ৬০ জন তাঁদের ওপর হামলা করে। তিনি বলেন, ‘তারা অস্ত্র ও গাছের টুকরো দিয়ে আমাদের আঘাত করে। আমরা কোনো রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। এ সময় তারা মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। এমনকি আমাদের বহনকারী সিএনজি অটোরিকশাটিও দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে।’
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দীন তালুকদার জানান, আহত দুই সাংবাদিককে সলিমপুর থেকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মাথায় আঘাত পাওয়ায় সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদকে ২৮ নম্বর নিউরো সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোররাতে আলিনগর এলাকায় ইয়াছিন এবং রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোকন বাহিনীর এক সদস্য নিহত হন, তবে তাঁর পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় আজ রোববার সকালে টানা বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ আঘাত হেনেছে এক স্বল্পস্থায়ী ঘূর্ণিঝড়। মাত্র কয়েক মিনিটের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপজেলার আলমবিদিতর এবং নোহালী ইউনিয়নে আট শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ছাড়া আগাম আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে..১ ঘণ্টা আগে
মাগুরা সদর উপজেলার জাগলা ভাবনাটি এলাকায় তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ভাটারার নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে এক শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি দিয়েছে অন্য শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার রাত ২টার দিকে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে
পারিবারিক শত্রুতার জেরে শিশু তায়েবাকে তার আপন চাচি আয়েশা খাতুন হত্যা করে পাশের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত আয়েশা খাতুন সখিপুর সরকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। এই ঘটনায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।২ ঘণ্টা আগে