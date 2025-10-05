Ajker Patrika
সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আহত সাংবাদিকদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহতের ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে সন্ত্রাসীরা। হামলায় গুরুতর আহত ওই সাংবাদিকেরা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলায় গুরুতর আহতরা হলেন একুশে টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরোর প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি হোসাইন জিয়াদ এবং ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ।

হাসপাতালে আহত মো. পারভেজ জানান, জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ ৫০ থেকে ৬০ জন তাঁদের ওপর হামলা করে। তিনি বলেন, ‘তারা অস্ত্র ও গাছের টুকরো দিয়ে আমাদের আঘাত করে। আমরা কোনো রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। এ সময় তারা মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। এমনকি আমাদের বহনকারী সিএনজি অটোরিকশাটিও দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে।’

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দীন তালুকদার জানান, আহত দুই সাংবাদিককে সলিমপুর থেকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মাথায় আঘাত পাওয়ায় সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদকে ২৮ নম্বর নিউরো সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোররাতে আলিনগর এলাকায় ইয়াছিন এবং রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোকন বাহিনীর এক সদস্য নিহত হন, তবে তাঁর পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

