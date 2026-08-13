চট্টগ্রামে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে, আহত ১০

চট্টগ্রামের পটিয়ায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরাকান সড়কের যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে উল্টে গেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার বাদামতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পটিয়া হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে একটি যাত্রীবাহী মিনি বাস মনসা-বাদামতল এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশে রওনা হয়। কিছু দূর যাওয়ার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে উল্টে যায়। এ সময় বাসে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন।
খবর পেয়ে পটিয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
আহতদের মধ্যে পটিয়া পৌরসভার সুচক্রদণ্ডী এলাকার খোরশেদ আলম (৫০), আনোয়ারা উপজেলার মোকাররম হোসেন (১৭) ও মো. হারুনুর রশিদকে (৫৫) পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া বোয়ালখালীর বেঙ্গুরা এলাকার জান্নাতুল ফেরদৌসসহ (৩৬) একই পরিবারের তিনজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। অন্য আহত ব্যক্তিরা স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।
পটিয়া হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট ওমর ফারুক বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই আমাদের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে গেলেও ভাগ্যক্রমে বড় ধরনের কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি উদ্ধারে কাজ চলছে।
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