রূপগঞ্জে জমির বিরোধে হত্যা: আসামির যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছানাউল্লাহ সরকার নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা মামলায় আক্তার সরকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। একই মামলায় অভিযুক্ত আরও দুই আসামি মাকসুদা বেগম ও শামীমাকে খালাস দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নাজমুন নাহার সুমি এ রায় ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সামাদ।
দণ্ডপ্রাপ্ত আক্তার সরকার (৪৫) রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের দিঘুলিয়ারটেক গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফ সরকারের ছেলে।
আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত ছানাউল্লাহ সরকার (৩৩) ও আসামিরা প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল।
২০২০ সালের ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এ সময় ছানাউল্লাহকে বাঁশের লাঠি ও টেঁটা দিয়ে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত ছানাউল্লাহকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঘটনার পরদিন ছানাউল্লাহর স্ত্রী মোসলেমা বেগম বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।
মামলার তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৩০ এপ্রিল পুলিশ তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ আদালত আক্তার সরকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন।
রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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