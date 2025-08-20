Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

৫০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে দলবল নিয়ে চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে এলোপাতাড়ি গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রামহাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০: ০০
ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির খোসা পড়েছিল এবং ঘরের জানালা ভেঙে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির খোসা পড়েছিল এবং ঘরের জানালা ভেঙে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি করে চলে গেছেন চার যুবক। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর এলাকায় মো. জাহাঙ্গীর আলমের বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজীজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর ওই ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ১৫ দিন আগে একটি বিদেশি নম্বর থেকে তাঁর কাছে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে ফোন এসেছিল। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানান। চাঁদা না দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা এ গুলি করার ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ কর্মকর্তা তারেক আজীজ বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা গুলি করার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য কাজ শুরু করেছি। সিসিটিভি ফুটেজে কয়েকজন আসামি শনাক্ত হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁদের নাম এখন বলা যাচ্ছে না।’ এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি বলে জানান তিনি।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

পুলিশ জানায়, সন্ত্রাসীরা দুটি মোটরসাইকেলে করে ছয়জন এসেছিল। চারজন বাড়ির মূল দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, যার মধ্যে তিনজনই অস্ত্রধারী। তারা দ্রুত গোলাগুলি চালিয়ে চলে যায়। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

এদিকে গুলির ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার সময় চার যুবক বাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের হাতে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। একপর্যায়ে তাঁরা বাড়ি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন। পরে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। সবার মুখ মাস্ক পরা অবস্থায় ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘরে তখন কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাস্থলে একাধিক গুলির খোসা পড়েছিল এবং ঘরের দরজা ও জানালা ভেঙে যায়।

কয়েকটি সূত্র বলেছে, ঘটনাটিতে বিদেশে পলাতক এইট মার্ডার মামলায় আলোচিত সাজ্জাদ আলী খানের শিষ্যরা জড়িত থাকতে পারেন। শীর্ষ এ সন্ত্রাসী বিভিন্ন সময় তাঁর সহযোগীদের মাধ্যমে চাঁদা আদায়ের স্টাইল হাটহাজারীর ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে ভূক্তভোগী ব্যবসায়ী মো. জাহাঙ্গীর আলমের মোবাইল ফোনে কল দিলেও কোন সাড়া মিলেনি।

বিষয়:

গুলিচট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগহাটহাজারিচট্টগ্রামজেলার খবরযুবকব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

নারীদের বোরকা পরা নিয়ে যা বললেন জামায়াত নেতা হালিম

নারীদের বোরকা পরা নিয়ে যা বললেন জামায়াত নেতা হালিম

বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা