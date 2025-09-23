Ajker Patrika
চট্টগ্রামে যুবদল কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাম্বল ইউনিয়নে জামায়াত নেতার হামলায় উপজেলা যুবদলের কর্মী মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে চাম্বল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন বাঁশখালী থানার উপপরিদর্শক বিভাষ কুমার সাহা। তিনি জানান, বর্তমানে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন। এলাকা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল স্থানীয় জামায়াতের উদ্যোগে একটি মিছিল ও সমাবেশ হয়। সমাবেশ থেকে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা স্থানীয় বিএনপির বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে বলে দাবি স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের।

ওই ঘটনার জেরে আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চাম্বল ইউনিয়নের যুব বিভাগের সভাপতি কপিল উদ্দিনের নেতৃত্বে বাঁশখালী উপজেলার যুবদল কর্মী মিজানুর রহমানকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহত মিজানুর রহমানকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক তাঁকে চমেক হাসপাতালে পাঠান।

চাম্বল ইউনিয়নের মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম সম্পাদক মো. পারভেজ জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে স্থানীয় চাম্বল বাজার এলাকায় মিজানসহ স্থানীয় বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী অবস্থান করলে পেছন থেকে অতর্কিত চাম্বল ইউনিয়ন জামায়াত নেতা ইরান চৌধুরী, কপিল, রিপন ও রহিমের নেতৃত্বে যুবদল কর্মী মিজানের ওপর হামলা চালান। এ হামলায় মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাম্বল ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি কপিল উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে চাম্বল ইউনিয়ন জামায়াতের সাবেক সহসভাপতি ইরান চৌধুরীর বলেন, কপিলের সঙ্গে মিজানের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তিনি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

বাঁশখালী থানার (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাম্বল এলাকায় এক যুবদলের কর্মী আহত হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। দোষীদের বিরুদ্ধে শিগগির আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

