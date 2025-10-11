Ajker Patrika
চাকসু নির্বাচন: বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, সন্দেহভাজনদের তল্লাশি

চবি প্রতিনিধি 
চাকসু ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাকসু ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পাশাপাশি সন্দেহভাজনের তল্লাশিও করা হচ্ছে। আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দীর সই করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, ১৫ অক্টোবর চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। চাকসু নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার আগ্রহ রয়েছে। এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা দরকার বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আসন্ন চাকসু নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড বা ব্যাংক রসিদ) সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে করলে তল্লাশি করতে পারে। এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামচাকসু নির্বাচন ২০২৫
