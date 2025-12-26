সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, সুমন নামের স্থানীয় এক যুবকের মারধরে নবীউল প্রাণ হারিয়েছেন।
নিহত নবীউল নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
নিহত বৃদ্ধের নাতি মেজবাহ উদ্দিন জানান, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন বহিরাগত লোকজন নিয়ে তাঁর নানার জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। জমি পরিমাপ না করেই সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দিলে তাঁর নানার সঙ্গে সুমনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন তাঁর নানাকে এলোপাতাড়ি পেটানোর পর ইট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তাঁর নানা নবীউল। পরে সুমন, তাঁর স্ত্রীসহ অন্যরা পালিয়ে যান। বৃদ্ধ নবীউলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নবীউলের মেয়ে সাজেদা আক্তার জানান, জমিটি নিয়ে সুমনের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর বাবার লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সুমনসহ সবার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম জানান, জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় আহত হয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, তাঁকে পিটিয়ে ও মাথায় আঘাত করে সুমন নামের এক যুবক হত্যা করেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত সুমন পালিয়ে গেলেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, সুমন নামের স্থানীয় এক যুবকের মারধরে নবীউল প্রাণ হারিয়েছেন।
নিহত নবীউল নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
নিহত বৃদ্ধের নাতি মেজবাহ উদ্দিন জানান, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন বহিরাগত লোকজন নিয়ে তাঁর নানার জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। জমি পরিমাপ না করেই সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দিলে তাঁর নানার সঙ্গে সুমনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন তাঁর নানাকে এলোপাতাড়ি পেটানোর পর ইট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তাঁর নানা নবীউল। পরে সুমন, তাঁর স্ত্রীসহ অন্যরা পালিয়ে যান। বৃদ্ধ নবীউলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নবীউলের মেয়ে সাজেদা আক্তার জানান, জমিটি নিয়ে সুমনের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর বাবার লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সুমনসহ সবার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম জানান, জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় আহত হয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, তাঁকে পিটিয়ে ও মাথায় আঘাত করে সুমন নামের এক যুবক হত্যা করেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত সুমন পালিয়ে গেলেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে।
মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।২ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।৩০ মিনিট আগে
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা...১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেঘনা নদীর মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মতলব উত্তর মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) মোহাম্মদ আলী এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, ইমাম হাসান লঞ্চটি ঢাকায় তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে চাঁদপুরে ফেরার পথে ঘটনাস্থলে এলে ঘন কুয়াশার কারণে থামিয়ে রাখা একটি বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
এতে বাল্কহেডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লঞ্চটি বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লঞ্চে যাত্রী ছিলেন প্রায় সাড়ে ৪০০। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ লঞ্চ থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের ট্রলার ও স্পিডবোট দিয়ে উদ্ধার করে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।
মোহাম্মদ আলী আরও জানান, এখন পর্যন্ত লঞ্চটি ঘটনাস্থলে রয়েছে। নৌ পুলিশ ও লঞ্চের লোকজন পাহারা দিয়ে রেখেছেন। লঞ্চটি ঠিক হলে চাঁদপুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে।
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেঘনা নদীর মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মতলব উত্তর মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) মোহাম্মদ আলী এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, ইমাম হাসান লঞ্চটি ঢাকায় তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে চাঁদপুরে ফেরার পথে ঘটনাস্থলে এলে ঘন কুয়াশার কারণে থামিয়ে রাখা একটি বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
এতে বাল্কহেডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লঞ্চটি বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লঞ্চে যাত্রী ছিলেন প্রায় সাড়ে ৪০০। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ লঞ্চ থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের ট্রলার ও স্পিডবোট দিয়ে উদ্ধার করে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।
মোহাম্মদ আলী আরও জানান, এখন পর্যন্ত লঞ্চটি ঘটনাস্থলে রয়েছে। নৌ পুলিশ ও লঞ্চের লোকজন পাহারা দিয়ে রেখেছেন। লঞ্চটি ঠিক হলে চাঁদপুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।২২ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।৩০ মিনিট আগে
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা...১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আকলিমার বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের বালুসাইর গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আকলিমা নামে বৃদ্ধ ছয়-সাত বছর বয়সী এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানা মোড় এলাকায় মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই বৃদ্ধা নিহত হন এবং শিশুটি আহত হয়। পরে উত্তেজিত জনতা ট্রাকটি আটক করে এবং চালককে মারধর করে। খবর পেয়ে ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আকলিমার বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের বালুসাইর গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আকলিমা নামে বৃদ্ধ ছয়-সাত বছর বয়সী এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানা মোড় এলাকায় মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই বৃদ্ধা নিহত হন এবং শিশুটি আহত হয়। পরে উত্তেজিত জনতা ট্রাকটি আটক করে এবং চালককে মারধর করে। খবর পেয়ে ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।২২ মিনিট আগে
মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।২ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।৩০ মিনিট আগে
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা...১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা বাড়তে থাকে। সোয়া ৭টার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হবে।
অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘মাঝ নদীতে কোনো ফেরি আটকে আছে কি না জানা নেই। ঘাট এলাকায় কোনো যানবাহনও পারের অপেক্ষায় নেই।’
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা বাড়তে থাকে। সোয়া ৭টার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হবে।
অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘মাঝ নদীতে কোনো ফেরি আটকে আছে কি না জানা নেই। ঘাট এলাকায় কোনো যানবাহনও পারের অপেক্ষায় নেই।’
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।২২ মিনিট আগে
মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।২ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা...১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন এবং পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিও জানানো হয়।
আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘ময়মনসিংহের ভালুকায় গার্মেন্টস কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে আহত করে দীর্ঘ তিন কিলোমিটার রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার অমৃত মণ্ডল সম্রাটকে পিটিয়ে হত্যা, ঝিনাইদহে রিকশাচালক গোবিন্দ বিশ্বাসকে ‘র’-এর এজেন্ট ট্যাগ দিয়ে পিটিয়ে জখম, চট্টগ্রামের রাউজানসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন এবং জমি দখল করা হচ্ছে। আমরা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। এসব ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’
বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হিন্দু সম্প্রদায় আশা করেছিল, সব প্রকার বৈষম্য দূর হবে। কোনো ধরনের নির্যাতন হবে না। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় এখন শান্তিতে নেই, বরং আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করছে।
মহাজোটের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট প্রতিভা বাকচী বলেন, প্রতিটি ঘটনায় সরকার নিশ্চুপ রয়েছে, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও নিশ্চুপ। সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি অনেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে ওই সব মব সৃষ্টিকারী ও খুনিকে ভিডিও দেখে শনাক্ত করে প্রকাশ্যে ফাঁসি কার্যকর করা হোক। নির্বাচনের আগেই দ্রুত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে খুনিদের বিচার হোক, যা দেখে অন্য মব সন্ত্রাসকারী কখনো যেন এই হত্যা ও লুণ্ঠন করার সাহস না পায়।
জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সজীব কুণ্ডু তপু বলেন, ‘বর্তমানে যদি মব সন্ত্রাস ও মৌলবাদ সন্ত্রাস ঠেকানো না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।
বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায়ের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার পাল, মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, যুগ্ম মহাসচিব হেমন্ত দাস, দপ্তর সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী, ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পরেশ চৌধুরী, হিন্দু যুব মহাজোটের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল কান্তি মধু, সিনিয়র সহসভাপতি পলাশ সরকার, সাধারণ সম্পাদক সুজন গাইন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক শ্রাবণী মিত্র, ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সজিব কুণ্ডু প্রমুখ।
ধর্ম অবমাননার অপবাদ দিয়ে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন এবং পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিও জানানো হয়।
আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘ময়মনসিংহের ভালুকায় গার্মেন্টস কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে আহত করে দীর্ঘ তিন কিলোমিটার রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার অমৃত মণ্ডল সম্রাটকে পিটিয়ে হত্যা, ঝিনাইদহে রিকশাচালক গোবিন্দ বিশ্বাসকে ‘র’-এর এজেন্ট ট্যাগ দিয়ে পিটিয়ে জখম, চট্টগ্রামের রাউজানসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন এবং জমি দখল করা হচ্ছে। আমরা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। এসব ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’
বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হিন্দু সম্প্রদায় আশা করেছিল, সব প্রকার বৈষম্য দূর হবে। কোনো ধরনের নির্যাতন হবে না। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় এখন শান্তিতে নেই, বরং আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করছে।
মহাজোটের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট প্রতিভা বাকচী বলেন, প্রতিটি ঘটনায় সরকার নিশ্চুপ রয়েছে, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও নিশ্চুপ। সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি অনেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে ওই সব মব সৃষ্টিকারী ও খুনিকে ভিডিও দেখে শনাক্ত করে প্রকাশ্যে ফাঁসি কার্যকর করা হোক। নির্বাচনের আগেই দ্রুত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে খুনিদের বিচার হোক, যা দেখে অন্য মব সন্ত্রাসকারী কখনো যেন এই হত্যা ও লুণ্ঠন করার সাহস না পায়।
জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সজীব কুণ্ডু তপু বলেন, ‘বর্তমানে যদি মব সন্ত্রাস ও মৌলবাদ সন্ত্রাস ঠেকানো না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।
বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায়ের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার পাল, মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, যুগ্ম মহাসচিব হেমন্ত দাস, দপ্তর সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী, ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পরেশ চৌধুরী, হিন্দু যুব মহাজোটের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল কান্তি মধু, সিনিয়র সহসভাপতি পলাশ সরকার, সাধারণ সম্পাদক সুজন গাইন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক শ্রাবণী মিত্র, ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সজিব কুণ্ডু প্রমুখ।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।২২ মিনিট আগে
মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।২ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।৩০ মিনিট আগে