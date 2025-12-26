‘অনলাইনে জুয়ার টাকা ভাগাভাগি’ নিয়ে খুন হন বগুড়ার সেই ব্যবসায়ী

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় অনলাইনে জুয়া খেলার মুদ্রা কেনাবেচার ১০ লাখ টাকার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে বন্ধুদের হাতে খুন হন ব্যবসায়ী পিন্টু আকন্দ (৩৮)। আদালতে আসামিদের স্বীকারোক্তির বরাতে আজ শুক্রবার দুপুরে পুলিশের একটি সূত্র এ কথা জানিয়েছে।
গত মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ব্যবসায়ী পিন্টুকে মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। তিনি দুপচাঁচিয়া বাজার এলাকায় লোটো শোরুমের ব্যবস্থাপক ছিলেন। এ ঘটনায় মাইক্রোবাসের চালক সানোয়ারসহ (৪০), সাকিব (৩৫) এনামুল (৩৮) ও বাবলু মিয়াকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এনামুল ও বাবলু মিয়া আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক গতকাল বৃহস্পতিবার জবানবন্দি দিয়েছেন। বাকি দুজন পুলিশ রিমান্ডে আছেন।
আদালতে এনামুল ও বাবুল মিয়ার স্বীকারোক্তির বরাতে পুলিশের একটি সূত্র জানায়, নিহত পিন্টু আকন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুপচাঁচিয়া উপজেলার ডিম শহর এলাকার জুয়েল ও সজীব। তাঁদের মাধ্যমে পিন্টু অনলাইনে জুয়ার খেলার মুদ্রা বিট কয়েন, জুয়া খেলার অ্যাপ ও সফটওয়্যার কেনাবেচা করতেন। সম্প্রতি বিট কয়েন কেনাবেচার ১০ লাখ টাকা নিয়ে জুয়েল ও সজীবের সঙ্গে পিন্টুর বিরোধ হয়। এ নিয়ে দুই সপ্তাহ আগে সালিস বৈঠক করেও কোনো সুরাহা মেলেনি।
পরিকল্পনা অনুযায়ী সাকিব ডিবি পুলিশ সেজে আসামি ধরতে রাজশাহী যাবেন—এমন কথা চালক সানোয়ারকে বলে মাইক্রোবাসটি ভাড়া করা হয়। সেই মাইক্রোবাসে জুয়েল, সজীব, মুক্তার ও জোবায়ের লোটো শোরুম থেকে পিন্টুকে মাইক্রোবাসে তুলে নেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ছিল পিন্টুকে এনামুল ও বাবলুর কাছে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ১০ লাখ টাকা আদায় করবে। মাইক্রোবাসে ওঠানোর পর পিন্টু চিৎকার শুরু করলে তাঁর মুখ স্কচটেপ দিয়ে পেঁচিয়ে তাঁকে মাইক্রোবাসের পেছনের সিটে ফেলে রাখা হয়। আদমদীঘি উপজেলার শালগ্রামে এনামুল ও বাবলুর কাছে পৌঁছানোর পর তাঁরা দেখতে পান পিন্টু মারা গেছেন। এরপর লাশ ফেলে দেওয়ার জন্য মাইক্রোবাস নিয়ে আদমদীঘি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান তাঁরা। মাইক্রোবাসের মালিক জিপিএসের মাধ্যমে গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক এবং চালক ফোন রিসিভ না করায় তিনি গাড়িটি বন্ধ করে দেন। এর পরপরই তাঁরা পিন্টুর লাশ মাইক্রোবাসে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।
আজ দুপুরে দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন বলেন, পিন্টু আকন্দ খুনের ঘটনায় তার স্ত্রী সাবিনাজ বেগম বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। সেই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে দুজন আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। অপর দুজন পুলিশ রিমান্ডে আছেন। মূল আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় নোঙর করে রাখা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছে। এ ঘটনায় ডুবে গেছে নোঙর করে রাখা বাল্কহেডটি। আজ শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বিকেলে বাল্কহেডের ভেতর থেকে দুজনের লাশ পাওয়া যায়।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালী জেলার জহিরুল ইসলাম শাকিল (২৫) এবং ঝালকাঠি জেলার মোহাম্মদ হাসান (২০)।
পুলিশ জানায়, সকাল ৬টার দিকে ঢাকাগামী সুন্দরবন-১৬ নামের লঞ্চ ডকইয়ার্ডের সামনে নোঙর করে রাখা বাল্কহেড এম বি কাসফা সাহানাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যায়। ভেতরে থাকা পাঁচজন স্টাফের মধ্যে তিনজন লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেও দুজন স্টাফ আটকা পড়েন। তাঁদের উদ্ধারে ১১ ঘণ্টা অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। পরে বিকেল পৌনে ৫টায় দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।
নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আলমগীর হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশায় ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ধাক্কা দেওয়া লঞ্চটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম ফয়েজ উদ্দিন বলেন, লাশ দুটি বাল্কহেডের ভেতর থেকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছে। আজ শুক্রবার নগরীর আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ থেকে এ বিক্ষোভ-মিছিল বের হয়।
মিছিলটি নগরীর মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামালখানে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলকারীরা হাদি হত্যার বিচার দাবির পাশাপাশি আধিপত্যবাদবিরোধী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
সমাবেশে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, যে সরকার তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেও হাদি হত্যার মূল আসামিদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, সেই সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ। তাঁরা হাদি হত্যার আসামিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জোর দাবি জানান।
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে নির্বাচন কার্যালয়ে আগুনের ঘটনায় মো. রুবেল নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রয়াত এক মন্ত্রীর এপিএস পরিচয় দেওয়া শিমুল চক্রবর্তী ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আতঙ্ক তৈরি ও নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে ঘটনাটি ঘটানো হয়।
আজ শুক্রবার এক ব্রিফিংয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আবু তারেক এ তথ্য জানান।
গ্রেপ্তার রুবেল লক্ষ্মীপুর পৌরসভার দক্ষিণ মজুপুর এলাকার বাসিন্দা ও সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হাকিমের ভাই। এ ছাড়া তিনি বিদ্যুৎ অফিসের সাবেক গাড়িচালক। তাঁর ভাই ছাত্রলীগ করায় তিন মাস আগে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চাকরিকালে সাবেক মন্ত্রীর এপিএস শিমুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্যে এসপি মো. আবু তারেক জানান, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর জনগণের মাঝে আতঙ্ক তৈরি ও নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে সাবেক মন্ত্রীর এপিএস শিমুল ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে রুবেলকে আগুন লাগানোর প্রস্তাব দেন। এতে রুবেল রাজি হন।
১১ ডিসেম্বর শিমুল রুবেলের বিকাশে ২ হাজার টাকা পাঠান। ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হোটেল থেকে এক লিটার পানির বোতল কিনে এবং পানি ফেলে দিয়ে খালি বোতলটি নিয়ে স্টেডিয়ামের সামনে বেলালের দোকান থেকে পেট্রল নেন রুবেল।
পরে গভীর রাতে মাস্ক পরে নির্বাচন কার্যালয়ে ঢুকে নিচতলার উত্তর পাশে স্টোররুমে জানালা খোলা পেয়ে পেট্রল ঢেলে রুবেল আগুন লাগিয়ে দেন।
বোতলটি নির্বাচন অফিসের বাউন্ডারি প্রাচীরের ওপর দিয়ে ফেলে দেন। আগুন লাগাতে গিয়ে তাঁর ডান পাশে কানের নিচে ও দাড়ির কিছু অংশ পুড়ে যায়।
এরপর হাতে থাকা মোবাইল ফোন দিয়ে রুবেল আগুন লাগানোর দৃশ্যের ছবি তুলে (সিসি ক্যামেরার ফুটেজেও বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়) দৌড়ে গেট টপকে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
এসপি আরও জানান, অফিসে সিসি ক্যামেরা রয়েছে—বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁকে যাতে কেউ না চিনতে পারে, সে জন্য বাসায় আসার পর তাঁর পরিহিত জামাকাপড় আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। ওই দিন বিকেলেই শিমুল বিকাশে তাঁকে বাকি ৮ হাজার টাকা পাঠান।
আসামিকে গ্রেপ্তারের পরে তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এবং দেখানোমতে নির্বাচন ভবনের বাউন্ডারি প্রাচীরের উত্তর পাশের নিচু জমি থেকে পেট্রল নিয়ে আসা পানির (জীবন) বোতলটি উদ্ধার করা হয়।
এসপি আবু তারেক জানান, রুবেলের ব্যবহৃত স্মার্টফোন জব্দ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর মোবাইল ফোন থেকে ঘটনার সময় তাঁর তোলা আগুন ধরানোর স্থিরচিত্র পাওয়া যায়।
রুবেলের মোবাইল ফোনের কথোপকথন পর্যালোচনা করে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে জেলা খাদ্যগুদাম ও এলজিইডি অফিসে আগুন লাগানোর পরিকল্পনার বিষয়টিও জানা যায়।
যে দুটি বিকাশ নম্বর থেকে রুবেলকে টাকা পাঠানো হয়েছে, তাঁদেরও শনাক্ত করা হয়েছে। নির্দেশদাতা ও অন্য সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা চলমান রয়েছে বলে জানা এসপি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছাদের ওপরে থাকা গোডাউনে আগুন লেগেছে, যা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের নয়টি ইউনিট।
আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের ছাদে এ ঘটনা ঘটে বলে এক বার্তায় জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।
বার্তায় বলা হয়, আটতলা ভবনের ছাদের ওপর অবস্থিত একটি গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত হয়। সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন থেকে পাঠানো নয়টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।
