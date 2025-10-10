চট্টগ্রামে পুলিশি অভিযানে ১৩টি অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, ওয়াকিটকি, মাদক, নগদ টাকাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত টানা ১৬ ঘণ্টা নগরীর চান্দগাঁও, পাঁচলাইশ ও বাকলিয়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে দুটি থানা-পুলিশের পাশাপাশি বিশেষ ইউনিট সোয়াত টিমের সদস্যরা অংশ নেন।
অভিযানের বিষয়ে আজ বিকেলে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নগর পুলিশের উপকমিশনার (উত্তর) আমিরুল ইসলাম জানান, চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট কাঁচাবাজারের পেছনে মাছের বাজারের ওপরের তৃতীয় তলার একটি কক্ষ, পাঁচলাইশে শুলকবহর এলাকায় হাজী আইয়ুব আলী সওদাগর ভবন ও বাকলিয়া থানার কালামিয়া বাজারে এই অভিযান চালানো হয়েছে।
উপকমিশনার (উত্তর) বলেন, অভিযানে সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি শহিদুল ইসলাম বুইশ্যা ও আইয়ুব আলীর তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন বেলাল (২৮), হৃদয় বড়ুয়া (৩০) ও মো. আজাদ (২৩)। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে শহিদুল ইসলাম বুইশ্যা, আইয়ুব আলীসহ ৩০ জন সন্ত্রাসী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
আমিরুল ইসলাম বলেন, অভিযানে সন্ত্রাসীদের হেফাজত থেকে পাঁচটি বিদেশি পিস্তল, একটি একনলা ছোট বন্দুক, দুটি একনলা বিদেশি বন্দুক, দুটি দেশীয় তৈরি শটগানসদৃশ পাইপগান, একটি দেশীয় তৈরি শর্ট শুটারগান, দুটি দেশীয় তৈরি একনলা লম্বা বন্দুক, ৫৮টি বন্দুকের তাজা কার্তুজ, দুটি কার্তুজের খোসা, ১৩টি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ৯৫টি পিস্তলের বুলেট, ৯টি পটকা, নগদ ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা, একটি টাকা গণনার মেশিন, দুটি ওয়াকিটকি, একটি ড্রোন, সাতটি সিসিটিভি ক্যামেরা, একটি মোটরসাইকেল, সাড়ে ৩ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজাসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় চান্দগাঁও থানায় অস্ত্র ও মাদক আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। মামলায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনসহ পলাতক ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।
উপকমিশনার আমিরুল ইসলাম আরও বলেন, পলাতক আসামি শহিদুল ইসলাম বুইশ্যার বিরুদ্ধে চান্দগাঁও থানায় অস্ত্র, মাদক, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ১৯টি মামলা এবং আরেক পলাতক আসামি আইয়ুব আলীর বিরুদ্ধে একই থানায় অস্ত্র, মাদক, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ১৮টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া পলাতক আসামিদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
