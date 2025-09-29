Ajker Patrika
চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
আজিজুল হক নয়ন। ছবি: সংগৃহীত
আজিজুল হক নয়ন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে আজিজুল হক ওরফে নয়ন (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের পটিয়া-চন্দনাইশ সীমান্তের কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের উত্তর মুরাদাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নয়ন পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের খলিল সওদাগরের বাড়ির আবুল কাসেমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নয়ন সৌদি আরবে ছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ছয় মাস আগে দেশে ফিরে আসার পর পরিবার তাঁকে রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করে। তিন মাস আগে বিয়ে করেন তিনি। তবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। সম্প্রতি তাঁর মা-বাবা চট্টগ্রাম শহরে চলে গেলে নয়ন বাড়ির সব আসবাবপত্র বিক্রি করে দেন। গতকাল রোববার রাতে নিজ ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। আজ সকালে খরনা রেলস্টেশনে খবর আসে, চন্দনাইশের কাঞ্চনাবাদ উত্তর মুরাদাবাদ রেলবিট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা গেছেন।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ বড়ুয়া বলেন, সকালে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে নয়ন নিহত হন। মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে প্রকৃত ঘটনা নিশ্চিত করা যাবে।

