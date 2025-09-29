চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে আজিজুল হক ওরফে নয়ন (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের পটিয়া-চন্দনাইশ সীমান্তের কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের উত্তর মুরাদাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নয়ন পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের খলিল সওদাগরের বাড়ির আবুল কাসেমের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নয়ন সৌদি আরবে ছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ছয় মাস আগে দেশে ফিরে আসার পর পরিবার তাঁকে রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করে। তিন মাস আগে বিয়ে করেন তিনি। তবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। সম্প্রতি তাঁর মা-বাবা চট্টগ্রাম শহরে চলে গেলে নয়ন বাড়ির সব আসবাবপত্র বিক্রি করে দেন। গতকাল রোববার রাতে নিজ ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। আজ সকালে খরনা রেলস্টেশনে খবর আসে, চন্দনাইশের কাঞ্চনাবাদ উত্তর মুরাদাবাদ রেলবিট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা গেছেন।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ বড়ুয়া বলেন, সকালে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে নয়ন নিহত হন। মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে প্রকৃত ঘটনা নিশ্চিত করা যাবে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে আজিজুল হক ওরফে নয়ন (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের পটিয়া-চন্দনাইশ সীমান্তের কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের উত্তর মুরাদাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নয়ন পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের খলিল সওদাগরের বাড়ির আবুল কাসেমের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নয়ন সৌদি আরবে ছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ছয় মাস আগে দেশে ফিরে আসার পর পরিবার তাঁকে রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করে। তিন মাস আগে বিয়ে করেন তিনি। তবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। সম্প্রতি তাঁর মা-বাবা চট্টগ্রাম শহরে চলে গেলে নয়ন বাড়ির সব আসবাবপত্র বিক্রি করে দেন। গতকাল রোববার রাতে নিজ ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। আজ সকালে খরনা রেলস্টেশনে খবর আসে, চন্দনাইশের কাঞ্চনাবাদ উত্তর মুরাদাবাদ রেলবিট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা গেছেন।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ বড়ুয়া বলেন, সকালে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে নয়ন নিহত হন। মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে প্রকৃত ঘটনা নিশ্চিত করা যাবে।
মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (২১) যাওয়ার কথা ছিল দুবাইয়ে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে যান পাকিস্তানে। এরপর যোগ দেন নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে (টিটিপি)। গত শুক্রবার সংগঠনটির হয়ে লড়তে গিয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সে দেশের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন এই যুবক...১৭ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুলিশ ফাঁড়িতে চোর সন্দেহে চার দিন আটকে রাখা আবদুল্লাহ (২৭) নামের এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ ঘটনায় সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহি১ ঘণ্টা আগে
দুই সড়কে অবরোধ শিথিলের পর খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রামের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আটকে পড়া চালক ও যাত্রীদের যানবাহনে করে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরে বাবার সামনে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরের সি ব্লকের ৯ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় যুবককে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর বাবা আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে১ ঘণ্টা আগে