Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোহাম্মদ পহর উদ্দীন (১৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হন তাঁর চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পহর দোহাজারী চাগাচর আস্তানা শরীফ এলাকার রহিম সিকদারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, পহর উদ্দীন চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস তাঁদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহর উদ্দীন মারা যান। গুরুতর আহত কুতুব উদ্দীনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানিহতচন্দনাইশচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

মামলায় ‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার’ অভিযোগ লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে

জঙ্গলে পড়ে ছিল হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা লাশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, নুরসহ আহত অনেকে

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, নুরসহ আহত অনেকে

জাকসুতে জিতু-শাকিল-নিবিড়ের নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা

জাকসুতে জিতু-শাকিল-নিবিড়ের নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা