চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোহাম্মদ পহর উদ্দীন (১৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হন তাঁর চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পহর দোহাজারী চাগাচর আস্তানা শরীফ এলাকার রহিম সিকদারের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, পহর উদ্দীন চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস তাঁদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহর উদ্দীন মারা যান। গুরুতর আহত কুতুব উদ্দীনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোহাম্মদ পহর উদ্দীন (১৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হন তাঁর চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পহর দোহাজারী চাগাচর আস্তানা শরীফ এলাকার রহিম সিকদারের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, পহর উদ্দীন চাচাতো ভাই কুতুব উদ্দীনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস তাঁদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহর উদ্দীন মারা যান। গুরুতর আহত কুতুব উদ্দীনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কের দাঁতমণ্ডল এলাকায় ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমিন মিয়া (৫০) নাসিরনগর উপজেলার শ্রীঘর গ্রামের মৃত খেলু মিয়ার ছেলে।২৫ মিনিট আগে
সন্ধ্যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। রাত ৯টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা জাপা কার্যালয়ের সামনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত৩১ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আব্দুর রশিদ জিতু, মো. শাকিল আলী ও তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঞার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট)৩৯ মিনিট আগে
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন এই শিক্ষার্থীর মা তাঁর সন্তানসহ শিক্ষার্থীদের ওপর যেকোনো ধরনের বলপ্রয়োগের ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধিদলের কাছে সেই নিশ্চয়তা চান।১ ঘণ্টা আগে