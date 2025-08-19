সিএমপি কমিশনারের বার্তা ফাঁস: সেই কনস্টেবল ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার কনস্টেবল অমি দাশের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) চট্টগ্রাম ষষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে পুলিশ অমি দাশের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল। আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট রিয়াদ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
এপিপি অ্যাডভোকেট রিয়াদ উদ্দীন বলেন, খুলশী থানার অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে মামলায় গতকাল সোমবার গ্রেপ্তার অমি দাশের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। আজ আদালত শুনানি শেষে আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড আদেশ দিয়েছেন।
অমি দাশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজের দেওয়া ওয়্যারলেস বার্তা ফাঁস করার অভিযোগে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে। নগর পুলিশের পুলিশ টেলিকম ইউনিটের সদস্য অমি দাশ তখন খুলশী থানায় প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায়।
