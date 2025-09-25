Ajker Patrika
সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের অর্থ পাচারে জড়িত দুজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের অর্থ পাচারে এজেন্ট হিসেবে কাজ করা আরামিট পিএলসির এজিএম উৎপল পাল ও জাবেদের দেশের সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরামিট থাই অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেডের এজিএম আব্দুল আজিজকে তিন মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সিনিয়র চট্টগ্রাম মহানগর স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবদুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

এ বিষয়ে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোকাররম হোসাইন জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বিরুদ্ধে ইউসিবিএল থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে টাকা পাচারের ঘটনায় দুদকের করা তিনটি মামলায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয় আদালতে। শুনানি শেষে তিনটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন আদালতের বিচারক।

আদালত থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, গ্রেপ্তার হওয়া ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. আব্দুল আজিজ দুদকের এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন। তিনি সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে কাজ করেন। আর আরামিট পিএলসির এজিএম উৎপল পাল ছিলেন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশের সম্পদ অর্জন ও দেখাশোনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর কাছ থেকে জব্দ করা দুটি ল্যাপটপ ও দুটি মোবাইল থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

তথ্যমতে, ১৭ সেপ্টেম্বর উৎপল ও আব্দুল আজিজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন। গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালতে ইউসিবিএল থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় উৎপল ও আব্দুল আজিজ টাকা পাচারের কথা স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন।

