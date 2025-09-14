Ajker Patrika
ট্রাকে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুলাভাই নিহত, শ্যালিকা আহত

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে ট্রাকে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুলাল মিয়া (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির শ্যালিকা জুমা বেগম (২৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার শিবপুর কলেজ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুলাল মিয়া বিজয়নগর উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের আলিয়া বাজার এলাকার মৃত সুরুজ মিয়ার ছেলে এবং আহত জুমা বেগম বিজয়নগর উপজেলার কচুয়া মোড়া গ্রামের মো. বাদল মিয়ার স্ত্রী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম।

জানা যায়, ট্রাকে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তি নিহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত জুমা বেগমকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা রেফার করেন।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম জানান, ট্রাকে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে একজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

