Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ভোলা

ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

ভোলা প্রতিনিধি
নিখোঁজ নারীর সন্ধানে আজ দিনভর নদীতে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিখোঁজ নারীর সন্ধানে আজ দিনভর নদীতে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার বোরহানউদ্দিনে ছেলেকে বাঁচাতে তেঁতুলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জেসমিন খানম (৪০) নামের এক নারী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ নারী উপজেলার গংগাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাকেরভিটা এলাকার মো. জসিমের স্ত্রী।

পরিবার, উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা জানায়, আজ সকালে জেসমিনের প্রতিবন্ধী ছেলে মো. তানজিল (১৭) তেঁতুলিয়া নদীতে পড়ে যায়। ছেলেকে উদ্ধারের জন্য জেসমিন নদীতে ঝাঁপ দিলে স্রোতের টানে তলিয়ে যান তিনি। এ ঘটনায় ছেলে তানজিলকে উদ্ধার করা হয়েছে।

নিখোঁজ নারীর শ্বশুর মো. শাহজাহান খান জানান, আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর নাতি নদীতে পড়ে গেলে ছেলের বউ তাকে উদ্ধার করতে নদীতে নামেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি নদীর পানিতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযানে নামে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বোরহানউদ্দিন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা পরেশ চন্দ্র পাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে অভিযান চালিয়ে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত শেষ করেছি। কিন্তু নিখোঁজ সেই নারীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমরা ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা মিলে আগামীকাল রোববার সকালে আবার অভিযান চালাব।’

বিষয়:

ভোলাবোরহানউদ্দিনবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

উচ্চদক্ষ কর্মীদের ভিসা ফি ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার করলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ: গোল্ড ও প্লাটিনাম কার্ড ভিসার ঘোষণা ট্রাম্পের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবি করে গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবি করে গ্রেপ্তার

রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা

টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা