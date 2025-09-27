ভোলায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর ফের হামলা, অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিলের ওপর ফের হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। হামলায় ইব্রাহিম খলিলসহ তিন সহযোগী আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিলকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে ডিম নিক্ষেপসহ গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলারও অভিযোগ করেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিল।
আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বোরহানউদ্দিন উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় পূজামণ্ডপের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনি ওই পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে অনুদান দিচ্ছিলেন।
ভোলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এ বি এম ইব্রাহিম খলিল জানান, আজ সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে ব্যক্তিগতভাবে অনুদান দেন। এ সময় তাঁর কয়েকজন সহকারী সঙ্গে ছিলেন।
বেলা দেড়টার দিকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কেন্দ্রীয় পূজামণ্ডপে অনুদান দিতে গেলে পৌর বিএনপির সহসভাপতি ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাঈদুর রহমান লিটন ও বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাচ্চুর নেতৃত্বে বাবুল, শাকিলসহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা তাঁর ওপর হামলা চালান। তাঁরা প্রথমেই তাঁর গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ করেন। পরে গাড়ির গ্লাস ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ করেন ইব্রাহিম খলিল। হামলায় তিনিসহ আরও তিনজন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে জেলা সদরের হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেন।
তবে ইব্রাহিম খলিলের ওপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে বোরহানউদ্দিন পৌর বিএনপির সহসভাপতি ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাঈদুর রহমান লিটন বলেন, ‘আমি ঘটনার সময় ওই এলাকায় ছিলাম না। আমাকে থানার এক এসআই বিষয়টি জানিয়েছেন।’
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।
ভোলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি আমি জেনেছি। ইব্রাহিম খলিল নিজেও আমাকে ফোনে জানিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বোরহানউদ্দিন থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছি।’
বোরহানউদ্দিন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কাজী মোহাম্মদ আজম বলেন, ইব্রাহিম খলিলের ওপর হামলার সঙ্গে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের কেউ জড়িত নয়।
