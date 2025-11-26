Ajker Patrika

বান্দরবানের শঙ্খ নদে ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকার সংঘর্ষ, নিহত ১

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বান্দরবানের শঙ্খ নদে ইঞ্জিনচালিত নৌকা। ছবি: সংগৃহীত
বান্দরবানের থানচি উপজেলার দুর্গম রেমাক্রি খালের মুখে শঙ্খ নদে ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নৌকার চালক ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। তাঁর নাম শৈসাইমং মারমা।

আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শৈসাইমং মারমা রেমাক্রি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলাপাড়ার বাসিন্দা।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির উদ্দিন মজুমদার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘রেমাক্রি ইউনিয়নে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। আমরা বিজিবির মাধ্যমে জেনেছি। বৃহস্পতিবার বিস্তারিত জানা যাবে।’

