স্নাতক বা ডিপ্লোমা পাসেই মিনিস্টারে চাকরি, পদসংখ্যা ২০

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ২০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার (কমিশন বেসড)।
পদসংখ্যা: ২০ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ২–৬ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: ২৬-৩৮ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
সুযোগ-সুবিধা: মোবাইল বিল, উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক ছুটিসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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