Ajker Patrika
En
বেসরকারি

স্নাতক বা ডিপ্লোমা পাসেই মিনিস্টারে চাকরি, পদসংখ্যা ২০

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ১৩: ৩৪
স্নাতক বা ডিপ্লোমা পাসেই মিনিস্টারে চাকরি, পদসংখ্যা ২০

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ২০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার (কমিশন বেসড)।

পদসংখ্যা: ২০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২–৬ বছর।

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৭৩১মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৭৩১

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বয়সসীমা: ২৬-৩৮ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ২৫১ পদে বড় নিয়োগকারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ২৫১ পদে বড় নিয়োগ

সুযোগ-সুবিধা: মোবাইল বিল, উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক ছুটিসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ৪৯ পদে চাকরিযুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ৪৯ পদে চাকরি

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত