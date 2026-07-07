কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ২৫১ পদে বড় নিয়োগ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়গুলোর রাজস্ব খাতভুক্ত ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে ২০ ক্যাটাগরিতে মোট ২৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে ২১ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: ফার্মাসিস্ট ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
২. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। কম্পিউটার অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে গতি বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ২৩ শব্দ।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ইউডিএ-কাম-ডেটা প্রসেসর ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে গতি বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ২৩ শব্দ।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: কোষাধ্যক্ষ ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৭. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরিয়ান ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা। কম্পিউটার মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পাউন্ডার ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল অনুমোদিত ফার্মাসিস্ট বা মেডিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট সার্টিফিকেটসহ ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোর কিপার (সার্ভে) ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা প্রসেসর ২৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: এলডিএ কাম ডেটা প্রসেসর ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী ৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: এলডিএ কাম ক্যাশিয়ার ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ এবং এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: এলডিএ কাম টাইপিস্ট ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার ১১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: ক্যাশ সরকার ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
১৯. পদের নাম: স্কিল্ডম্যান ৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: গ্লাস ও সিরামিক ট্রেডে এসএসসি (ভোকেশনাল); এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ গ্লাস বা সিরামিক ট্রেডে এনটিভিকিউএফ (লেভেল-১) উত্তীর্ণ। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ৬ মাস মেয়াদি সিরামিক ট্রেডে বেসিক স্কিল কোর্সে উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
২০. পদের নাম: অফিস সহায়ক ১২৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ হতে ৩২ বছর হবে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ৭, ১০ এবং ১৬ নম্বর পদের বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদন ফি: ১ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২ থেকে ১৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ১৮ থেকে ২০ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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