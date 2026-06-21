Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ১৩: ৪৭
কর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অপারেশনস (ডাল মিল) বিভাগে ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অপারেশনস (ডাল মিল)

পদের নাম: সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোডাকশনে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

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চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫-৪২ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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