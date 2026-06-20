Ajker Patrika
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জাগো ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সাপ্তাহিক ২টি ছুটিসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
জাগো ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সাপ্তাহিক ২টি ছুটিসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মিল বিভাগের ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: মিল।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উন্নয়ন অধ্যয়নে স্নাতকোত্তর (এমডিএস) বা সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর (এমএসএস) ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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