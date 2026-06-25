ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৬০,০০০ টাকা এবং এক বছর সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করার পর, প্রযোজ্য সুবিধাদিসহ মাসিক ৭৫,০০০ টাকা মোট বেতনে সিনিয়র অফিসার হিসেবে স্থায়ী হবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘আউটলেট ম্যানেজার (ডেইলি শপিং)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত। বয়স ২০ হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।১ ঘণ্টা আগে
কাজী ফার্মস গ্রুপ সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্যাশ অ্যান্ড ইনভেনটরি বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক কোম্পানি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি সম্প্রতি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে ‘জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১ জুলাই পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রবেশনারি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৬ ঘণ্টা আগে