Ajker Patrika
ব্যাংক

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৬০,০০০ টাকা এবং এক বছর সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করার পর, প্রযোজ্য সুবিধাদিসহ মাসিক ৭৫,০০০ টাকা মোট বেতনে সিনিয়র অফিসার হিসেবে স্থায়ী হবেন।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগচাকরিব্যাংক
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