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যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ৪৯ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৫: ২২
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ৪৯ পদে চাকরি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ছবি: সংগৃহীত

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ থেকে ২০তম গ্রেডের ১৪ ক্যাটাগরির মোট ৪৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৬। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসক, ধানমন্ডি অঞ্চল ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস। সংশ্লিষ্ট পদে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী স্থপতি ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্থাপত্য প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি পাস। ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশিক্ষক (গ্রেড-৩) ২৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকসহ খেলাধুলার প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল/যান্ত্রিক) ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইলেকট্রিক্যাল/যান্ত্রিক/পাওয়ার প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ডিপ্লোমা স্থপতি) ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আর্কিটেক্ট প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

কর্মী নেবে এসিআই লিমিটেড, আবেদন অনলাইনেকর্মী নেবে এসিআই লিমিটেড, আবেদন অনলাইনে

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিকল্পনা ও গবেষণা অফিসার ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/পরিসংখ্যানসহ স্নাতক ডিগ্রি পাস।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: গ্রন্থাগারিক ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকসহ পাঠাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা। মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে অ্যাপেক্স, থাকছে পণ্য ক্রয়ে বিশেষ ছাড়সহ নানা সুবিধাঅ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে অ্যাপেক্স, থাকছে পণ্য ক্রয়ে বিশেষ ছাড়সহ নানা সুবিধা

৯. পদের নাম ও সংখ্যা: রিপোর্টার ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি। ক্রীড়া লেখকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)।

১০. পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্ট্রেস ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকসহ শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলায় ডিপ্লোমা পাস।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)।

২০ পদে কর্মী নেবে মিনিস্টার, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ২০ পদে কর্মী নেবে মিনিস্টার, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

১১. পদের নাম ও সংখ্যা: সার্ভেয়ার ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক পাস।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

১২. পদের নাম ও সংখ্যা: কার্যসহকারী ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাস।

বেতন স্কেল: ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।

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১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতাসহ এসএসসি পাস।

বেতন স্কেল: ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।

১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ফুলের বাগান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।

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বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৮ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৯ ও ১০ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ১১ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ১২ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। সব গ্রেডের অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুলাই, ২০২৬; বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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