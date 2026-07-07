আকিজ টেক্সটাইল মিলে চাকরি, প্রতিবছর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি সিনিয়র অফিসার/অফিসার (কমপ্লায়েন্স) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/অফিসার (কমপ্লায়েন্স)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: টেক্সটাইল শিল্পে কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা ভাতা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই, ২০২৬।
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