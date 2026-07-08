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ফুটবল

ম্যাচ শেষে মিসরের কোচকে ইসরায়েলের পতাকা দেখালেন আর্জেন্টিনা ভক্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ০৩: ০৫
ম্যাচ শেষে মিসরের কোচকে ইসরায়েলের পতাকা দেখালেন আর্জেন্টিনা ভক্ত
ক্ষিপ্ত মিসরের কোচ। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৩–২ গোলে নাটকীয় হারের পর শুধু রেফারিং নিয়েই ক্ষোভ দেখাননি মিসরের প্রধান কোচ হোসাম হাসান। মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে ইসরায়েলের পতাকা দেখে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানান তিনি। পরে সেই মুহূর্তের ছবি তুলতে গিয়ে এক ফটোসাংবাদিকের সঙ্গেও তাঁর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এমনটাই জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ওলে।

আটলান্টা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমের দিকে যাচ্ছিলেন হোসাম হাসান। এ সময় তিনি আর্জেন্টিনার জার্সি পরা এক দর্শককে দেখতে পান, যাঁর হাতে ছিল ইসরায়েলের পতাকা। সেটি দেখে তিনি ওই সমর্থকের দিকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আপত্তিকর ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া জানান। সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করতে গেলে একজন ফটোসাংবাদিকের প্রতিও বিরক্তি প্রকাশ করেন মিসরের কোচ।

ঘটনাটির একটি প্রেক্ষাপটও রয়েছে। শেষ ষোলোর আগে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার পর মাঠে ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন করেছিলেন হোসাম হাসান। সেই কারণে ইসরায়েলের পতাকা দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া আরও বেশি আলোচনায় এসেছে।

ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনেও রেফারিং নিয়ে নিজের ক্ষোভের জানান হোসাম হাসান। তিনি বলেন, ‘জয়ের যোগ্য ছিলাম আমরা। আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগেই রেফারির ওপর চাপ তৈরি করেছিল, কারণ তিনি ফরাসি (ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে)। তারা ম্যাচের আগে একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল এবং তার ফল আমাদের ভোগ করতে হয়েছে। ম্যাচের আগে ও ম্যাচ চলাকালীন—দুই সময়েই ফল প্রভাবিত হয়েছে।’

রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের একটি পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। সেটি ভিএআরেও পর্যালোচনা করা হয়নি। দ্বিতীয় গোলটিও কোনো এক কারণে বাতিল করা হয়েছে। অবিচার।’

ম্যাচে ২–০ গোলে এগিয়ে থেকেও ১৩ মিনিটে তিন গোল হজম করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় মিসর। এরপর থেকেই রেফারিং নিয়ে একের পর এক অভিযোগ করে আসছেন হোসাম হাসান। মাঠের বাইরের এই ঘটনাও সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিষয়:

মিসরআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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