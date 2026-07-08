Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

৪৩ বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ চট্টগ্রাম, বাড়ছে বন্যা-ভূমিধসের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
৪৩ বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ চট্টগ্রাম, বাড়ছে বন্যা-ভূমিধসের শঙ্কা

টানা ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম। অঝোর ধারায় বৃষ্টিতে নগরীর নিম্নাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর, যা গত ৪৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার (৬ জুলাই) বেলা ৩টা থেকে মঙ্গলবার (৭ জুলাই) বেলা ৩টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নগরীতে ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এ হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ১৬ দশমিক ১৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

চট্টগ্রাম আবহাওয়া ও ভূপ্রাকৃতিক কেন্দ্রের উপপরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রহমান খান জানান, মৌসুমি নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ সুমন সাহা বলেন, এর আগে ১৯৮৩ সালের ৪ আগস্ট ৪১১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা গত ৪৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে আরও ১০০ থেকে ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতে পারে। একই সঙ্গে আগামী চার থেকে পাঁচ দিন দেশজুড়ে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নদ-নদীর পানি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ অবস্থায় নিচু এলাকায় স্বল্পমেয়াদি বন্যা এবং পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্কতা জারি করেছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবন্যাভূমিধস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত