এসিআই লিমিটেডে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (এসিআই) কর্মী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মার্কেটিং ইন্টার্ন, কনজিউমার ব্র্যান্ডস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মার্কেটিং ইন্টার্ন, কনজিউমার ব্র্যান্ডস।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ; মেজর ইন মার্কেটিং থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৫ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন পাট অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদসমূহে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৮টি ক্যাটাগরিতে ৪৪ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ জুন থেকে। এসএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।২ ঘণ্টা আগে
সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের রাজস্ব খাতভুক্ত পদসমূহে অস্থায়ীভাবে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডের ১০ ক্যাটাগরিতে মোট ৩৩ জনবল নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ জুন থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি ডায়না অ্যাওয়ার্ড ২০২৬-এর বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের মো. আমিমুল এহসান খান। ২০২২ সালে তিনি এই একই প্ল্যাটফর্ম থেকে ডায়না অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। চার বছর পর সেই প্ল্যাটফর্মেই বিচারকের আসনে বসার সুযোগ পেলেন। বাংলাদেশি তরুণেরা কীভাবে...৬ ঘণ্টা আগে
অন্যদের সামনে কথা বলতে গেলেই কি বুক ধড়ফড় করে? অনেকে জনসমক্ষে কথা বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। অথচ এটি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। চাকরির সাক্ষাৎকার, ক্লাসে উপস্থাপনা, সভায় মতামত প্রকাশ কিংবা নতুন কারও সঙ্গে পরিচয়ের সময় অনেকের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।৬ ঘণ্টা আগে