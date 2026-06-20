Ajker Patrika
চাকরি

স্নাতক পাসেই লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসেই লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে পিএলসিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

কর্মস্থল: রাজশাহী (রাজশাহী সদর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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