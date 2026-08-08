চার জেলায় কর্মী নেবে উপায়, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কালেকশন অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: কালেকশন অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: চারটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসেন স্নাতক (বিবিএ) অথবা স্নাতক পাস থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে পাঁচ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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