Ajker Patrika
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বেসরকারি

চার জেলায় কর্মী নেবে উপায়, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
চার জেলায় কর্মী নেবে উপায়, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কালেকশন অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কালেকশন অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: চারটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসেন স্নাতক (বিবিএ) অথবা স্নাতক পাস থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে পাঁচ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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