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বেসরকারি

কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, সর্বোচ্চ বেতন ১ লাখ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, সর্বোচ্চ বেতন ১ লাখ

যমুনা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সেলস অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ডিও বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সেলস অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ডিও।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/এমবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।

কর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৮০,০০০–১,০০,০০০ টাকা।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিযমুনা গ্রুপচাকরি
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