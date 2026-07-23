Ajker Patrika
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চাকরি

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্রোডাকশন।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে এমএসসি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকর্মীপ্রার্থী
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