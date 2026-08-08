Ajker Patrika
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বেসরকারি

উত্তরা মোটরসে ৮ জনের চাকরি, আবেদন ২০ আগস্ট পর্যন্ত

চাকরি ডেস্ক 
উত্তরা মোটরসে ৮ জনের চাকরি, আবেদন ২০ আগস্ট পর্যন্ত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ৮ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ

বিভাগ: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং

পদসংখ্যা: ৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৬।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

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