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পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪২ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৫৯
পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪২ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন চলবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ২৯টি (কৃষি-২৫, কৃষি প্রকৌশল-২, কৃষি অর্থনীতি-২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি, কৃষি প্রকৌশল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি (ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/সিজিপিএ) অথবা একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (গ্রেড-৯)।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: ফার্ম ম্যানেজার, ২টি (১টি স্থায়ী, ১টি অস্থায়ী পদ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি (ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/সিজিপিএ)। (গ্রেড-৯)।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (অর্থ), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (গ্রেড-৯।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (হিসাব ও অর্থ), ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (গ্রেড-৯।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অডিট অফিসার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (গ্রেড-৯)

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৬. পদের নাম ও সংখ্যা: ফটোগ্রাফার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফটোগ্রাফি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। (গ্রেড-১৪)।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী, ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। (গ্রেড-১৪)।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান, ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট। ড্রাফটসম্যানশিপে ২ বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে। (গ্রেড-১৫)।

৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট।(গ্রেড-১৬)।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯), ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪), ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫), ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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