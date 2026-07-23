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নিয়োগ দিচ্ছে ঢাকা ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২৯
নিয়োগ দিচ্ছে ঢাকা ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি পাস। ব্যারিস্টার অথবা এলএলএম ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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