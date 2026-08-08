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নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই মোটরস, থাকছে চিকিৎসা ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই মোটরস, থাকছে চিকিৎসা ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড

এসিআই মোটরস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার (স্মার্ট টুলস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবিএ ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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