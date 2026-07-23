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বেসরকারি

অফিসার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
অফিসার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

ট্রান্সকম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লজিস্টিকস বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: লজিস্টিকস।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম্

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

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