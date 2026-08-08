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বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন ৯ আগস্ট পর্যন্ত

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন ৯ আগস্ট পর্যন্ত
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটির ফ্রেশ ফিডস বিভাগে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে কতজন নিয়োগ দেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার

বিভাগ: ফ্রেশ ফিডস

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) অথবা মৎস্য ও পশুপালনে বিএসসি ডিগ্রি।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট ২০২৬।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

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